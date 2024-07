Solana News: Erreicht SOL 2024 durch den ETF schon 1.000 USD?

Das Sentiment des Kryptomarktes hat sich während der vergangenen Woche impulsiv aus dem Bereich der Angst in den der Gier bewegt, während zeitgleich der Solana-Kurs um fast 45 % explodierte. Warum gerade SOL zuletzt so stark profitieren konnte, wollen wir im folgenden Beitrag näher analysieren.

Hoffnungen auf Solana-ETFs nehmen zu

Der Optimismus der Investoren ist in der vergangenen Woche zurückgekehrt, da am 23. Juli die Ethereum-ETFs gelistet werden sollen. Zudem hat die Wahrscheinlichkeit der Genehmigung von Solana-ETFs aufgrund des derzeitigen politischen Umfeldes zugenommen. Dennoch erwarten die Nutzer auf Polymarket nur zu 10 % eine Genehmigung in diesem Jahr.

Laut CoinShares sind in der letzten Handelswoche weitere 1,35 Mrd. USD in börsennotierte Krypto-Investmentvehikel geflossen, womit es schon die dritte Woche in Folge ist, wobei sie gemeinsam auf 3,2 Mrd. USD kommen. Davon wurden 9,6 Mio. USD in Solana investiert, sodass SOL in diesem Jahr bereits 71 Mio. USD erzielt hat, während es bei Ethereum mit 103 Mio. USD nur rund 45 % mehr waren.

Ebenso hat der TVL (Total Value Locked) von Solana heute mit 5,35 Mrd. USD ein neues Zweijahreshoch ausgebildet. Dies deutet auf eine besondere Stärke im Vergleich zu den meisten anderen Kryptoprojekten hin. Betrachtet man einmal die führenden 10 von ihnen so befinden sich derzeit nur die TVLs von Arbitrum, Base, Scroll und TON an ihren Jahreshochs.

Solana TVL | Quelle: DeFiLlama

Außerdem hat der 7-Tage-Durchschnitt der Anzahl der Nicht-Wahl-Transaktionen auf Solana zugenommen und ein Niveau erreicht, welches zuletzt Anfang des Jahres 2022 gesehen wurde. Allein seit dem 23. April haben sie sich von 21,91 Mio. auf bis zu 46,68 Mio. USD um 113 % gesteigert.

Ebenso wurde ein neues Hoch beim 7-Tage-Durchschnitt der Anzahl der aktiven Wallets verzeichnet, wobei sich auch die neuen Wallets von 863.170 auf 1.080.000 um 25 % erhöht haben.

Laut einem Beitrag von Nate Geraci, dem Geschäftsführer von ETF Store, könnte es bald sogar ETFs geben, welche mehrere Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Solana enthalten. Seiner Ansicht nach könnte dies einer der größten Katalysatoren für diesen Bullenmarkt sein. Laut dem bekannten Krypto-Analysten @ali_charts könnte Solana um 900 % bis auf 1.000 USD steigen.

https://x.com/ali_charts/status/1814772016660295767

Politisches Umfeld wirkt sich positiv auf Solana aus

Ebenso wird Donald Trump diese Woche auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville eine Rede halten wird, in welcher laut Gerüchten bekannt gegeben wird, dass die USA Bitcoin als Reserve zur Absicherung des Wertes des US-Dollars halten könnten und die Bestände aus den Konfiszierungen dafür verwendet werden.

Zudem sind die Wahlchancen für Trump und seine im Wahlkampf beworbene liberale Kryptopolitik sehr hoch, welche für ein Ende des "Krieges gegen Krypto" sorgen soll. Nun will er jedoch Jamie Dimon, den Geschäftsführer von JPMorgan, zum Finanzminister ernennen. Dieser wollte früher Bitcoin verbieten, sofern er in der Regierung sei. Jetzt soll er jedoch laut Trump seine Meinung geändert haben.

Ebenso könnte es laut Ansicht von Markus Thielen, dem Gründer von 10x Research, bei einer Wahl von Trump zu einem vorzeitigen Rücktritt des SEC-Vorsitzenden Gary Gensler kommen, welcher in der Vergangenheit durch seine unklare, negative und zwielichtige Haltung zu Kryptowährungen negativ aufgefallen ist. Laut Thielen könnte er schon im Januar oder Februar 2025 zurücktreten.

Chancen für verschiedene US-Präsidenten 2024 | Quelle: Polymarket

Auf der Wettplattform Polymarket ist die Wahrscheinlichkeit von Donald Trump als nächster US-Präsidenten kurzzeitig auf 72 % gestiegen und hält sich inzwischen mit 64 % noch immer sehr hoch, während Kamala Harris auf dem zweiten Platz lediglich auf 28 % kommt.

Die Bekanntgabe des Rücktritts von Joe Biden hat SOL zudem zu seinem heutigen Anstieg verholfen. Denn dieser hatte aufgrund seines Vetos gegen die SAB 121, die 30-prozentige Steuer auf das Krypto-Mining, die Regulierung des DeFi-Marktes und die Befürwortung von autoritären CBDCs sowie die mangelnden Friedensgespräche an Beliebtheit verloren. Ebenso wurden Kryptobörsen und Coins wie Solana illegaler Wertpapierhandel nachgesagt.

Sollte Donald Trump erneut zum US-Präsidenten gewählt werden, könnte dies die Genehmigung der Solana-ETFs beschleunigen. Allerdings besteht auch immer noch die Gefahr, dass es sich lediglich um Wahlversprechen handelt, um Wählerstimmen zu gewinnen. Denn bisher soll Trump nur 23 % seiner Wahlkampfversprechen eingehalten haben.

Modulares KI-Trading-Projekt könnte höhere Rendite erzielen

Solana war mit einem Kursplus von 631 % während der vergangenen 12 Monate eine der profitabelsten Kryptowährungen, welche 91 % der Top 100 übertroffen hat. Während die Layer-1s wie SOL in diesem Jahr jedoch nur durchschnittlich um 12 % gestiegen sind, waren es bei den KI-Coins 31 % und bei den Memecoins 379 %.

Ein besonders gefragter neuer Token aus diesen beiden Bereichen ist WienerAI, der mit seinem Vorverkauf schon über 7 Mio. USD für sein modulares KI-Trading-Ökosystem einnehmen konnte. Dieses soll sich flexibel an die Bedürfnisse der Anleger anpassen und sogar über einen eigenen KI-Chat wie bei ChatGPT steuern lassen.

In diesem Zusammenhang bietet WienerAI auch eine persönliche Vermögensberatung, welche sich jederzeit für Fragen und zum Lernen nutzen lässt. Ebenso erstellt es KI-Prognosen für den Kursverlauf, mit denen bessere Verlustbegrenzungen und Gewinnziele gesetzt sowie das Chance-Risiko-Verhältnis optimiert werden können.

Ebenso beinhaltet WienerAI einen Handelsroboter, welcher den Investoren die manuelle Arbeit abnimmt, damit sie Zeit und Mühe sparen können. Stattdessen agiert dieser 100 % rational, blitzschnell und auf Grundlage statistischer Vorteile, sodass das "dumb money" zu "smart money" werden und seine Nachteile gegenüber Profiinvestoren und KIs besser ausgleichen kann. Ebenso müssen so weniger profitable Chancen verpasst werden.

Das Angebot von WienerAI soll kontinuierlich expandiert und an die Marktbedingungen angepasst werden. Es bietet noch einige weiter Vorteile, von denen vor allem die schnellen Swaps, der MEV-Schutz und der Börsenpreisvergleich hervorzuheben sind, die sich teilweise positiv auf die Rendite auswirken können.

Der Vorverkauf von WienerAI wird bereits in weniger als 9 Tagen abgeschlossen sein. So lange können die $WAI-Coins noch für 0,00073 USD erworben werden. Als Zahlungsmittel werden ETH, BNB, USDT und mit Bankkarte auch Fiatwährungen akzeptiert. Ebenso erhalten Staker bei der explosiven Fusion aus Meme- und KI-Coin schon jetzt ein passives Einkommen in Höhe von 64 % pro Jahr.

