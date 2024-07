Der Rückzug von US-Präsident Joe Biden aus dem Rennen um das Weiße Haus sorgt für steigende Kurse an der Wall Street. Vor allem Technologiewerte erholten sich zum Wochenstart von dem jüngsten Rücksetzer. Nvidia gewinnt über vier Prozent, CrowdStrike und Verizon enttäuschen hingegen mit deftigen Kursrückgängen. Die Wall Street hat sich am Montag etwas von ihren deutlichen Vorwochenverlusten erholt. Insbesondere Technologie-Aktien zogen spürbar an. Hier positionierten sich die Anleger schon für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...