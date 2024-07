DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 18.479 Pkt - SAP legen deutlich zu

FRANKFURT (Dow Jones)--SAP wurden im nachbörslichen Handel am Montag 3 Prozent höher getaxt. Der Technologiekonzern hat seine Cloud-Erlöse im zweiten Quartal weiter deutlich gesteigert. Das DAX-Unternehmen bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr und wird wegen des laufenden Restrukturierungsprogramms zuversichtlicher für 2025. So strebt der Konzern für 2025 nun ein Betriebsergebnis auf non-IFRS-Basis von 10,2 Milliarden Euro an statt wie bislang 10 Milliarden Euro. Die Cloud-Erlöse werden weiter bei 21,5 Milliarden Euro gesehen, der Umsatz soll 37,5 Milliarden Euro erreichen. Im Zeitraum April bis Juni stieg der Cloud-Umsatz währungsbereinigt um 25 Prozent auf 4,15 Milliarden Euro. Der operative Gewinn (Non-IFRS) stieg währungsbereinigt um 35 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro.

Die Aktie von Schaeffler wurde 0,6 Prozent niedriger gestellt. Das Unternehmen hat seine Jahresprognose gesenkt, nachdem die von ihm übernommene Vitesco Technologies Group ihren Ausblick anpassen musste. Die Titel von Vitesco gaben 2,4 Prozent nach. Angesichts einer nur langsam voranschreitenden Erholung des Marktumfelds im Auto-Sektor, hat Vitesco seinen Jahresausblick gesenkt. Dies betreffe speziell den Bereich der batterieelektrischen Fahrzeuge.

Flatexdegiro wurden 2 Prozent höher gestellt, nachdem das Fintech bei der Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Genehmigung für ein Aktienrückkaufprogramm beantragt hat. Es sei beabsichtigt, für das Rückkaufprogramm einen Großteil des bilanziellen Nettogewinns aus dem Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 71,9 Millionen Euro zu verwenden.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 18.479 18.407 +0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

July 22, 2024 16:37 ET (20:37 GMT)

