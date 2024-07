MEW steigt 113 % in 7 Tagen, aber dieser Meme-Coin scheint noch mehr Potenzial zu haben!

Der Meme-Coin-Markt hat in den letzten 2 Jahren viele grandiose Erfolgsgeschichten hervorgebracht. Die meisten davon haben angelehnt an Dogecoin ($DOGE), dem ersten aller Meme-Coins, Hunde als Meme. Doch cat in a dogs world ($MEW) hebt sich von allen anderen Meme-Coins ab.

Und in den letzten Tagen nicht nur durch sein außergewöhnliches Katzen-Meme, sondern vor allem durch seine gewaltige Performance. Denn allein in den letzten 7 Tagen konnte sich der Meme-Coin mehr als verdoppeln. Vieles deutet darauf hin, dass diese Entwicklung anhält und dennoch gibt es einen anderen Meme-Coin, der sich noch deutlich stärker entwickeln könnte.

($MEW erzielte in den letzten 7 Tagen über 113 % Gewinn - Quelle: coinmarketcap.com)

$MEW hat seine Marktkapitalisierung in 10 Tagen fast verdreifacht

Ähnlich wie viele andere Kryptowährungen und Meme-Coins bildete auch $MEW Anfang Juli seinen Boden aus. Seitdem ist die Marktkapitalisierung rasant angestiegen. Von etwa 269 Mio. Dollar am 12. Juli auf aktuell 722 Mio. Dollar. Damit hat der Meme-Coin viele andere abgehängt und wurde binnen weniger Tage zum 10. größten Meme-Coin nach Marktkapitalisierung.

(Binnen weniger Tage hat $MEW seine Marktkapitalisierung fast verdreifacht - Quelle: Tradingview.com)

$MEW hat zweifellos noch hohes Potenzial, wenn die allgemein positive Stimmung am Markt bestehen bleibt. Das ist allerdings recht wahrscheinlich, da laut verschiedener Berichte morgen tatsächlich der lang erwartete Handelsstart der Ethereum-ETFs erfolgen soll. Cat in a dogs world hat also durchaus das Potenzial für eine weitere Entwicklung von x5. Aber es gibt derzeit noch einen anderen Meme-Coin, dessen Potenzial weit höher als x5 oder x10 liegt …

Könnte dieser Coin nach dem Start wirklich x100 schaffen?

Base Dawgz zeigt schon vor dem offiziellen Börsenstart hohes Gewinnpotenzial

Base Dawgz ($DAWGZ) ist der Name eines Meme-Coins, der im Gegensatz zu $MEW ein klassisches Hunde-Meme besitzt. Was die beiden Coins aber gemeinsam haben, ist, dass $DAWGZ ebenso wie $MEW auf der Solana-Blockchain gehandelt werden kann. Während cats in a dogs World allerdings auf der Solana-Blockchain aufgelegt wurde, kann $DAWGZ allerdings auf mehreren verschiedenen gehandelt werden, was dem Meme-Coin unglaubliche Vorteile verleiht.

Im Gegensatz zu $MEW oder fast allen anderen Meme-Coins kann $DAWGZ auf mehreren verschiedenen Blockchains gehandelt werden. Darunter fallen neben der erwähnten Solana-Blockchain auch die von Base, Avalanche, Ethereum und die Binance Smart Chain. Für Anleger bedeutet das konkret, dass sie Vorteile bei ihren Transaktionen haben und diese schnell, günstig, sicher und in dem Ökosystem, in dem sie am liebsten traden, abwickeln können.

Das könnte sehr schnell zu einem hohen Handelsvolumen bei $DAWGZ führen, da so die meisten Käufer angesprochen werden. Ein hohes Volumen macht oft große zentrale Börsen wie Binance oder Coinbase auf einen Meme-Coin aufmerksam. Sollte bei diesen ein Listing gelingen, läge das Kurspotenzial von Base Dawgz höchstwahrscheinlich noch weit über x100! Allerdings nur für frühe Investoren. Der Preis von $DAWGZ im Presale erhöht sich nämlich regelmäßig. Wer das volle Potenzial nutzen möchte, sollte also schnell sein.

