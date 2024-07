WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Wahlkampfteam von US-Vizepräsidentin Kamala Harris sammelt nach dem Rückzug von Präsident Joe Biden aus dem Rennen um eine weitere Amtszeit eigenen Angaben nach Rekordspenden ein. In den vergangenen 24 Stunden seien 81 Millionen US-Dollar zusammengekommen (73 Millionen Euro), teilte das Team mit. Dabei handele es sich um die höchste Summe, die jemals in dieser Zeitspanne von einem möglichen Kandidaten oder eine Kandidatin gesammelt worden sei, hieß es. Die 81 Millionen US-Dollar fließen demnach in eine bereits mit rund 240 Millionen US-Dollar gefüllte Kasse (220 Millionen Euro). Das Wahlkampfteam von Harris teilte außerdem mit, dass sich die Anhängerschaft ihres X-Accounts "KamalaHQ" über Nacht verdoppelt habe./gei/DP/he