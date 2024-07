© Foto: SAP SE



Der Vorstandsvorsitzender von SAP hatte den Anlegern versprochen, dass sich das Cloudwachstum und das operative Ergebniss schwungvoll entwickeln. Klein hielt Wort und der Kurs zieht ebenfalls schwungvoll in die Höhe!Die Aktie von SAP nimmt wieder Kurs auf die runde Marke von 200 Euro. Europas größter Software-Konzern präsentierte nach US-Börsenschluss starke Zahlen und hob obendrein noch die Prognose für das kommende Jahr an. Das kam bei den Anleger gut an und nachbörslich zog die Aktie in der Spitze rund fünf Prozent an. Geht der gute Lauf so weiter, dann könnte der Kurs von SAP während des Xetra-Handels ein neues Allzeithoch markieren. Die Walldorfer haben im zweiten Quartal ihre …