EQS-Ad-hoc: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft passt Prognose für das Geschäftsjahr 2024 an



23.07.2024 / 00:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 MAR Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft passt Prognose für das Geschäftsjahr 2024 an Stuttgart - Verschiedene Lieferanten der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft ("Porsche") sind derzeit von erheblichen Lieferengpässen in Bezug auf spezielle Aluminiumlegierungen betroffen. Die Lieferengpässe sind Folge der Überflutung einer Produktionsstätte eines wichtigen europäischen Aluminiumlieferanten, der seine Abnehmer schriftlich über den Eintritt eines Force Majeure Falls informiert hat. Davon betroffen sind aus Aluminium gefertigte Karosseriebauteile, die in sämtlichen von Porsche hergestellten Fahrzeugbaureihen eingesetzt werden. Trotz unverzüglich ergriffener Gegenmaßnahmen zeichnet sich ab, dass die drohenden Versorgungsengpässe zu Beeinträchtigungen der Produktion führen werden. Diese werden voraussichtlich mehrere Wochen andauern und können möglicherweise zu Produktionsstillständen einzelner oder mehrerer Fahrzeugbaureihen führen. Es ist zu erwarten, dass die dadurch entstehenden Verzögerungen in der Produktion und bei der Auslieferung von Fahrzeugen im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres nicht vollständig kompensiert werden können. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand heute beschlossen, die Prognose für das Gesamtjahr anzupassen. Für das Geschäftsjahr 2024 werden nun erwartet: eine Operative Umsatzrendite von 14 bis 15 % (bisherige Prognose: zwischen 15 und 17 %),

Umsatzerlöse in Höhe von 39 bis 40 Mrd. € (bisherige Prognose: 40 bis 42 Mrd. €),

eine Netto-Cashflow Marge Automobile von 7 bis 8,5 % (bisherige Prognose: zwischen 8,5 und 10,5 %),

eine EBITDA-Marge Automobile von 23 bis 24 % (bisherige Prognose: zwischen 24 und 26 %) und

einen BEV-Anteil Automobile zwischen 12 und 13 % (bisherige Prognose: zwischen 13 und 15 %). Der Halbjahresfinanzbericht 2024 wird wie angekündigt am 24. Juli 2024 veröffentlicht. Die Definitionen der genannten Kennzahlen sind im Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2023 auf den Seiten 184 f. enthalten. Der Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2023 ist abrufbar unter: https://investorrelations.porsche.com/de/financial-figures/



Ende der Insiderinformation



23.07.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com