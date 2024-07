Die Alibaba-Aktie reagiert auf Chinas jüngste wirtschaftliche Maßnahmen. Die Volksrepublik senkte überraschend wichtige Zinssätze, um die Wirtschaft anzukurbeln. Diese Entscheidung erfolgt angesichts schwachen Wachstums, drohender Deflation und einer anhaltenden Immobilienkrise. Die chinesische Zentralbank reduzierte den siebentägigen Reverse-Repo-Satz auf 1,7% und den einjährigen Leitzins auf 3,35%. Zusätzlich wurde der fünfjährige Leitzins auf 3,85% gesenkt. Diese Schritte zielen darauf ab, die Wirtschaftsaktivität zu steigern und die kürzlich festgelegten Wachstumsziele zu erreichen.

Alibabas Umweltbemühungen

Inmitten dieser wirtschaftlichen Entwicklungen meldet Alibaba Fortschritte bei der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen. Das Unternehmen verzeichnete im letzten Geschäftsjahr eine Verringerung der CO2-Emissionen um 2,32 Millionen Tonnen, was einer Verbesserung von 63,5% entspricht. In den konzerneigenen Rechenzentren stammt mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energiequellen. Alibaba strebt an, bis 2030 Kohlenstoffneutralität zu erreichen, im Einklang mit Chinas Ziel der Netto-Null-Emissionen bis 2060.

