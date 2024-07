Xuzhou, China (ots/PRNewswire) -In einem bedeutenden Meilenstein für die internationale Berufsausbildung haben 38 Auszubildende des XCMG Technician College erfolgreich die strenge deutsche Zertifizierung zum Industriemechaniker (IHK) bestanden. Die Zeremonie, die den ersten Jahrgang der deutsch-chinesischen "Blue Sea Elite"-Klasse auszeichnete, feierte deren umfassende Bewertung in verschiedenen Phasen und Kompetenzbereichen.Die Zertifizierungsveranstaltung fand im XCMG Technician College, Xuzhou China, statt, wo Herr Baumann, Projektleiter der Erfurt Education Center GmbH, und Herr Steinbrück, Leiter des Prüfungsausschusses der Industrie- und Handelskammer Erfurt, die Ergebnisse bekannt gaben. Sie lobten die Studenten für ihre außergewöhnlichen Leistungen und ermutigten sie, mit neuem Elan zu den globalen Initiativen von XCMG beizutragen.Herr Baumann brachte seine Bewunderung für die Intelligenz und die Fähigkeiten der Auszubildenden zum Ausdruck, die sie bei den IHK-Prüfungen bewiesen haben. "Der Erfolg ist ein Beweis für unsere gute Zusammenarbeit mit XCMG und YaTang Bildung", sagte er in seiner Rede.Verliehen wurden die Zertifikate von geschätzten Dozenten aus Deutschland und China, darunter Herr Riedel und Herr Just von der Erfurt Education Center GmbH, sowie den Prüfern Herr Steinbrück und Herr Baumann.Wang Chuang, ein Vertreter der herausragenden Absolventen des "Blue Sea Elite"-Programms, hob hervor, wie dieses Programm ihre beruflichen und umfassenden Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen, einschließlich elektromechanischer Flüssigkeitskenntnisse und globaler Visionen für Dienstleistungen im Ausland, erheblich verbessert hat.Frank Belkner, Geschäftsführer der Erfurt Education Center GmbH, kommentierte den Erfolg dieses Kooperationsprojektes als beispielhaftes Modell in der deutsch-chinesischen Berufsbildung.Zhang Hao, General Manager bei YaTang Bildung, betonte, dass die Zusammenarbeit zwischen des XCMG Technician College und deutschen Bildungseinrichtungen in Zukunft vertieft werden soll, um die Entwicklung hochqualifizierter Talente im Rahmen dieses erfolgreichen Modells weiter zu fördern.Su Yuan, stellvertretender Dekan des XCMG Technician College, dankte allen Beteiligten, die zu diesen bemerkenswerten Ergebnissen beigetragen haben, die sich eng an den deutschen Ansatz des dualen Systems anlehnen, der von XCMH für eine ganzheitliche internationale Talententwicklung vor Ort angepasst wurde.Auch in Zukunft wird die Institution ihre Bemühungen fortsetzen, die deutsch-chinesischen kooperativen Bildungsprojekte zu vertiefen und zu aktualisieren. Dabei wird sie unablässig nach neuen Wegen suchen, um internationalisierte Talente mit Fähigkeiten zu fördern, die internationalen Standards entsprechen, mit den Realitäten der industriellen Entwicklung übereinstimmen und auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten sind, um so einen potenten Pool qualifizierter Talente für die Transformation und den Aufstieg der regionalen Industrie bereitzustellen.Weitere Informationen über XCMG und seine internationalen Fortschritte finden Sie unter https://www.xcmgglobal.com/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2465770/38_XCMG_Trainees_Achieve_German_Industrial_Mechanic__IHK__Certification_Groundbreaking.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/38-xcmg-auszubildende-erlangen-in-einem-bahnbrechenden-deutsch-chinesischen-programm-die-ihk-zertifizierung-302203251.htmlPressekontakt:Wang Lin,xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG Machinery, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167468/5828559