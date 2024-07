Zu Beginn der Internationalen AIDS-Konferenz, die diese Woche in München stattfindet, erinnert die AIDS Healthcare Foundation die Welt daran, dass AIDS trotz der langsamen Fortschritte bei der Bekämpfung der Pandemie und der hartnäckig hohen weltweiten Sterblichkeitsrate noch nicht vorbei ist.

"Trotz vier Jahrzehnten hart erkämpfter Fortschritte bei der Bekämpfung von HIV/AIDS sterben immer noch erschreckend viele Menschen an den Folgen von AIDS 630.000 pro Jahr. Tragischerweise haben Kinder und die am meisten gefährdeten Personen die geringste Chance, frühzeitig diagnostiziert zu werden, eine Behandlung zu erhalten und in der Pflege zu bleiben. Millionen von Menschen haben immer noch keinen Zugang zu lebensrettenden Behandlungen, die Rate der Neuinfektionen liegt unter dem Zielwert, und die Finanzierung ist ins Stocken geraten", sagte AHF-President Michael Weinstein. "Wir müssen besser dafür sorgen, dass die Welt nicht hinter das Versprechen der globalen AIDS-Bekämpfung zurückfällt und sich keine Selbstzufriedenheit einstellt, und wir müssen die Gier der Pharmaindustrie wachsam im Zaum halten. Wir rufen alle Länder, insbesondere die wohlhabenden, dazu auf, diesen Kampf zum Wohle der Welt und künftiger Generationen bis zum Ende durchzuziehen. Der weltweite Kampf gegen AIDS ist noch nicht vorbei."

Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass Investitionen in die Bekämpfung der HIV/AIDS-Epidemie weitreichende Vorteile haben, die über die öffentliche Gesundheit hinausgehen, wie zum Beispiel Wirtschaftswachstum, nationale Sicherheit und soziale Stabilität.

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF), die größte globale AIDS-Organisation, bietet derzeit mehr als 2 Millionen Menschen in 47 Ländern in den USA, Afrika, Lateinamerika/Karibik, dem asiatisch-pazifischen Raum und Europa medizinische Versorgung und/oder Dienstleistungen an. Um mehr über die AHF zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: www.aidshealth.org, finden uns auf Facebook: www.facebook.com/aidshealth und folgen uns auf Twitter: @aidshealthcare und Instagram: @aidshealthcare

