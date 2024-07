Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway hat kürzlich eine signifikante Veränderung in ihrem Portfolio vorgenommen. Das Unternehmen trennte sich von Bank of America-Aktien im Wert von 1,48 Milliarden US-Dollar, was einer Menge von 33,9 Millionen Aktien entspricht. Trotz dieses beträchtlichen Verkaufs bleibt Berkshire Hathaway weiterhin ein bedeutender Anteilseigner der Bank. Nach dieser Transaktion hält das Konglomerat noch rund 999 Millionen Aktien, die einen Gesamtwert von etwa 42,9 Milliarden US-Dollar aufweisen.

Auswirkungen auf den Aktienmarkt

Die Nachricht über Buffetts Aktienverkauf hatte einen spürbaren Einfluss auf den Kurs der Bank of America-Aktie. Obwohl das Papier in den letzten Handelstagen zunächst um 2,41 Prozent zulegen konnte, geriet es zum Wochenende hin unter Druck. An der New Yorker Börse verzeichnete die Aktie einen leichten Rückgang und schloss bei 42,90 US-Dollar. Diese Entwicklung unterstreicht die anhaltende Bedeutung von Berkshire Hathaway als Großinvestor und den Einfluss ihrer Portfolioentscheidungen auf den Markt.

