XRP News: Interesse steigt wegen SWIFT-Konkurrenz, Tokenisierung, & Gerichtsfall

Ripple konnte während den vergangenen Tagen um mehr als 47 % steigen und dabei einige wichtige Widerstände überwinden. Welche XRP-News den Preis angetrieben haben und ob es sich dabei um eine nachhaltige Bewegung handeln könnte, erfahren Sie nun im folgenden Beitrag.

Interesse an XRP nimmt wieder zu

Laut CoinShares lagen in der vergangenen Woche die Mittelzuflüsse in XRP-ETPs (Exchange-Traded Products) bei 1 Mio. USD, sodass in diesem Jahr bereits 19 Mio. USD zusammenkommen. Dennoch ist dies deutlich weniger als bei vielen anderen Kryptowährungen. Nur noch BNB hat von den 8 Coins mit 2 Mio. USD noch weniger Kapital erhalten.

Zudem ist der jüngste Anstieg größtenteils auf bereits vorhandene Investoren, jedoch weniger auf neue Anleger zurückzuführen. Dennoch wurde vor wenigen Tagen berichtet, dass Ripple in Südkorea sogar das Handelsvolumen von Bitcoin übertroffen hat. Dabei verzeichnete XRP 650 Mio. USD, während es bei BTC nur 282 Mio. USD waren.

Ebenso steigt der Optimismus, dass nach den am 23. Juli eingeführten Ethereum-ETFs bald auch welche für XRP erfolgen werden. Somit könnte wiederum leichter Liquidität in die Kryptowährung fließen und den Kurs auf neue Rekordhochs verhelfen.

XRP-Gerichtsfall wird in Kürze abgeschlossen

In einem Interview mit Bloomberg gab Brad Garlinghouse, der Geschäftsführer von Ripple, bekannt, dass der Rechtsstreit mit der amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde SEC bereits sehr bald abgeschlossen sein wird. Allerdings weiß es bisher noch nicht, welche Entscheidung die Richterin treffen wird.

Bereits zuvor ist das Urteil gefallen, dass es sich nur bei den Verkäufen an die institutionellen Investoren, jedoch nicht bei denen an die Kleinanleger um Wertpapiere gehandelt hat. Nun wartet der Kryptomarkt nur noch auf die genaue Höhe der Strafzahlung, welche das Unternehmen aufgrund des Verstoßes des Wertpapiergesetzes zahlen muss.

Ursprünglich wurde die Strafe bei 2 Mrd. USD angesetzt und zum Schluss auf 102,6 Mio. USD reduziert, da dies rund 10 % des Jahresumsatzes des Unternehmens entspricht. Ripple Labs hatte hingegen nur eine Strafzahlung in Höhe von 10 Mio. USD vorgeschlagen.

Es gibt auch Spekulationen über eine außergerichtliche Einigung. So hatte Brett Hill von Bitrue über eine geschlossene Sitzung am 18. Juli berichtet. Diese soll mit der Einigung zwischen Ripple und der SEC in Verbindung gestanden haben. Laut den Aussagen der SEC-Website wurde dieses jedoch auf den 25. Juli verschoben.

Stuart Alderoty, der Leiter der Rechtsabteilung von Ripple, hat zudem gesagt, dass der Gerichtsfall bisher nicht vollständig vorbei ist. Dennoch wird sich der Status, dass XRP kein Wertpapier ist, nicht mehr ändern. Zudem hatte auch die SEC verlauten lassen, dass sie dieses Urteil nicht noch einmal anfechten wird.

Angesichts der durch den Gerichtsfall verursachten Belastungen auf den XRP-Kurs, könnte vor und nach der Bekanntgabe der genauen Höhe eine Erholungsrally einsetzen, so wie es auch bei der Entscheidung beobachtet wurde, als XRP nicht als Wertpapier eingestuft wurde. Damals hat sich der Kurs sehr schnell auf 1 USD rund verdoppelt.

Tokenisierung bietet ein großes Potenzial für XRP

Bei den Tokenisierungs-Coins handelte es sich im ersten Halbjahr um den zweit profitabelsten Kryptosektor, da sich Investoren schon jetzt vor den massiven Kapitalzuflüssen in den entsprechenden Projekten positionieren wollen. So sollen sie von den aktuellen 3,5 Mrd. USD bis zum Jahr 2030 auf 16 Bil. USD kommen.

Um sich das Potenzial zunutze zu machen, positioniert sich auch Ripple in diesem spannenden Wachstumsmarkt. So ist der XRPL für unzählige andere Token nutzbar, was nun von dem Unternehmen mit verschiedenen Aufklärungs- und Werbe-Kampagnen verbreitet werden soll.

Laut einem Blogbeitrag von XRP könnte die Tokenisierung die Effizienz und Interoperabilität zwischen Ländern verbessern. Auf diese Weise ließe sich der bisherige Reibungsverlust, der zu einer Reduktion des BIPs von 5 bis 6 % geführt hat, deutlich verringern, was wiederum allen Marktteilnehmern zugutekommen soll.

Ripple will veraltetes SWIFT bald ersetzen

In einem Interview mit Fortune hat Brad Garlinghouse über die Nachteile von SWIFT, den globalen Standards für Zahlungs- und Wertpapiergeschäfte, gesprochen. So hob er die hohen Gebühren und die veraltete Technologie hervor.

Der Anspruch von Ripple besteht hingegen darin, Werte wie Informationen zu übertragen. Zudem soll das neue Zahlungsnetzwerk interoperabel sein. Dabei ist ein langsames Vorgehen wichtig, da somit die verschiedenen gesetzlichen Vorschriften beachtet werden können.

Schon jetzt nutzen einige Banken wie Standard Chartered und BNP Paribas neben SWIFT auch XRP. Dies verdeutlicht die zunehmende Adaption der Blockchain, was sich ebenso bei dem Kurs bemerkbar machen kann.

