Korean Air plant den Erwerb von bis zu 50 Boeing-Großraumflugzeugen, darunter 20 777-9 und 20 787-10 mit Optionen für 10 weitere Dreamliner. Diese Bestellung unterstreicht das Vertrauen in Boeings Technologie und könnte dem angeschlagenen Flugzeugbauer neuen Auftrieb geben. Die hocheffizienten Flugzeuge sollen Korean Air bei der geplanten Flottenerweiterung und -erneuerung unterstützen, insbesondere im Hinblick auf Reichweite und Kapazität für Märkte in Europa und Nordamerika sowie auf beliebten regionalen Strecken innerhalb Asiens.

Langfristige Marktprognose bleibt positiv

Trotz aktueller Herausforderungen blickt Boeing optimistisch in die Zukunft. Das Unternehmen prognostiziert einen globalen Bedarf von fast 2,4 Millionen neuen kommerziellen Piloten, Technikern und Kabinenbesatzungen in den nächsten 20 Jahren, um die wachsende Flotte zu unterstützen und den langfristigen Anstieg des Luftverkehrs zu bewältigen. Diese Prognose deutet auf ein erhebliches Wachstumspotenzial im Luftfahrtsektor hin und könnte Boeings Position am Markt langfristig stärken.

