Aktien: Diese Woche hnadelte der Markt in einer engen Range von unter 300 Punkten. Schien alles auf Powell's Rede zu warten. Und für die Bullen scheint es sich gelohnt zu haben, die Auguren deuteten seine Worte am Freitag als zarte Hoffnungszeichen für baldige Zinssenkungen. Spannender waren diese Woche Einzelwerte. So mussten die Rüstungshighflyer rücksetzer hinnehmen, als sich die Hoffnungen auf direkte Gespräche zwischen Putin und Selensky erhöhten - Hauptsache irgendein Grund um die ziemlich heissgelaufenen Werte auch mal mit Gewinnrealisierungen zu "versehen". Freitag gab es da schon wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
