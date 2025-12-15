Summary: Delignit passt Ergebnisprognose an EBITDA soll deutlich steigen Kostensenkungen und Preiseffekte wirken Umsatz bleibt unter früherer Erwartung Delignit hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst und rechnet nun mit einem deutlich besseren Ergebnis als bislang erwartet. Während der Umsatz leicht unter der ursprünglichen Planung liegen dürfte, soll die Profitabilität spürbar steigen. Ausschlaggebend sind Kostensenkungsmaßnahmen sowie positive Effekte aus dem Produktmix und Preisanpassungen im Automotive-Geschäft. Kostensenkungen zeigen Wirkung: Bereits im Vorjahr hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt