Marktumfeld: Zinssenkung verdaut, Fokus kehrt zu Unternehmensnews zurück: Marktbericht für den 15. Dezember 2025: Der deutsche Aktienmarkt startet ruhig in die neue Woche. Die US-Zinssenkung aus der Vorwoche ist eingepreist, neue geldpolitische Impulse fehlen. Gleichzeitig zeigen steigende Renditen am europäischen Anleihemarkt, dass die Fantasie auf einen aggressiven Lockerungszyklus begrenzt bleibt. In diesem Umfeld rücken wieder die konkreten Unternehmensmeldungen in den Vordergrund - insbesondere bei Nebenwerten, wo operative Fortschritte oder Prognoseänderungen unmittelbar kursrelevant sind. ...

