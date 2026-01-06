NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Energy mit "Outperform" und einem Kursziel von 150 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Für Siemens Energy sprächen ein länger dauernder Aufwärtszyklus und der Aufbau strategischer Energieversorgung von Kunden, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neben Siemens Energy zählten Siemens, Rexl und Schneider Electric zu seinen Favoriten in der Branche./bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000ENER6Y0
