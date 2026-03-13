Am letzten Handelstag der Woche musste der deutsche Leitindex (DAX) weitere Kurseinbußen hinnehmen. Die Marktteilnehmer blicken weiterhin mit großer Sorge in Richtung Naher Osten, wo der Iran-Krieg die Öl-Preise jüngst mächtig angetrieben hat. Es mangelt schlichtweg an Entspannungssignalen vor dem Wochenende.Schwung vom Vortag konnten indes die Anteile von Zalando mitnehmen. Gute Zahlen und ein erfreulicher Ausblick wirkten nach. Rückenwind verliehen on top optimistischere Analystenkommentare. Beispielsweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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