Netflix, Allianz, Carl Zeiss Meditec und DocMorris: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.Jefferies stuft Netflix auf "Buy" Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Netflix könne den Worst Case, einen Bieterkampf um Warner Bros Discovery, offenbar umschiffen, schrieb James Heaney in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das eigene Wachstum von Netflix dürfte gesund bleiben und Synergien aus dem Kauf des Hollywood-Riesen würden noch unterschätzt. UBS hat das Kursziel für Allianz angehoben Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Allianz von 370 auf 380 Euro angehoben, aber die Einstufung auf …