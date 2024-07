Die Jenoptik-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen bemerkenswerten Anstieg im XETRA-Handel. Mit einem Plus von 1,3 Prozent erreichte das Papier einen Wert von 27,16 Euro. Im Tagesverlauf wurde sogar ein Höchststand von 27,20 Euro erreicht, was das wachsende Vertrauen der Anleger in das Unternehmen widerspiegelt. Besonders ermutigend ist die Tatsache, dass der aktuelle Kurs 36,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief liegt, das im Oktober 2023 bei 19,96 Euro markiert wurde.

Positive Geschäftsentwicklung und Analystenschätzungen

Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen die positive Entwicklung des Unternehmens. Im ersten Quartal 2024 konnte Jenoptik seinen Gewinn pro Aktie auf 0,27 Euro steigern, verglichen mit 0,21 Euro im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz verzeichnete einen Zuwachs von 9,44 Prozent auf 256,15 Millionen Euro. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 1,74 Euro je Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 35,67 Euro an. Diese Aussichten, gepaart mit einer erwarteten Dividendenerhöhung, könnten die Attraktivität der Jenoptik-Aktie für Investoren weiter steigern.

