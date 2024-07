Die Nemetschek SE zeigt sich in einem herausfordernden Marktumfeld weiterhin robust. Der Aktienkurs des Softwareunternehmens bewegte sich zuletzt in einem engen Korridor um die 90-Euro-Marke. Trotz leichter Schwankungen im Tagesverlauf bleibt die Aktie damit auf einem stabilen Niveau. Besonders bemerkenswert ist die positive Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr: Mit einem aktuellen Kurs von rund 90 Euro liegt die Aktie deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 55,52 Euro, das im September 2023 erreicht wurde.

Erwartungen an Q2-Zahlen

Mit Spannung werden die Quartalszahlen für das zweite Quartal 2024 erwartet, die am 31. Juli veröffentlicht werden sollen. Analysten prognostizieren einen Umsatzanstieg auf etwa 228 Millionen Euro, was einem Wachstum von rund 10 Prozent entspräche. Auch beim EBITDA wird eine deutliche Steigerung erwartet. Diese positiven Aussichten spiegeln sich in den Dividendenerwartungen wider: Experten rechnen für das laufende Jahr mit einer Ausschüttung von 0,539 Euro je Aktie, was eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde.

