In der vergangenen Woche sind die breiten Aktienmärkte deutlich gefallen und insbesondere Highflyer wie Nvidia & Co. hat es zuletzt erwischt. Doch laut der Meinung der Investmentbank Goldman Sachs sollte dies Anleger nicht dazu bewegen, jetzt den Dip zu kaufen - im Gegenteil. Doch sollten sich Investoren jetzt von Aktien fernhalten? Seit fast einer Woche geht es in den breiten Marktindizes konstant nach unten. Gründe dafür sind die Abverkäufe bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...