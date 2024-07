© Foto: Sipa USA | SOPA Images - picture alliance



Johnson & Johnson erhöht seit mehr als sechs Jahrzehnten seine Ausschüttung und überzeugt auch operativ mit einer soliden Entwicklung. An der Börse können wir grob zwischen zwei Aktienarten unterscheiden. Dies sind zum einen konjunkturanfällige Titel, die in Crashphasen besonders stark verlieren, und sogenannte Dauerläufer-Aktien. Sie überzeugen mit einer kontinuierlichen Ergebnisentwicklung und verfügen über ein stabiles Geschäftsmodell. Meist produzieren und vertreiben sie Güter des täglichen Bedarfs, auf die wir selbst in Krisen nicht verzichten können. Auch Warren Buffett setzt im großen Stil auf diese Unternehmen und freut sich jedes Jahr über stetig steigende Dividenden. So flossen …