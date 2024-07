DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 23. Juli

=== *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Juli mit Steuereinnahmen Juni, Berlin 03:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 1Q 06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H 07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Ergebnis 1H 07:00 CH/Givaudan SA, Ergebnis 1H 07:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1H 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 2Q *** 07.30 FR/Alstom SA, Umsatz 1Q *** 09:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Eröffnungsrede zu Konferenz von EZB und IWF 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q 12:00 DE/Bundesjustizminister Buschmann, Vertreter von SPD, Union, Grünen und FDP, Pk zum Thema "Stärkung der Resilienz des Bundesverfassungsgerichtes", Berlin *** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q *** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 2Q *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 2Q *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juli PROGNOSE: -13,4 zuvor: -14,0 *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Juni PROGNOSE: -3,9% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm *** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H 18:00 DE/Flatexdegiro AG, vorläufiges Ergebnis 1H 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q - CH/Welthandelsorganisation WTO, Generalversammlung (seit 22.7.) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2024 00:23 ET (04:23 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.