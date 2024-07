EQS-News: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

LIPPSTADT (DEUTSCHLAND) 23. Juli 2024

FORVIA HELLA legt Halbjahresergebnisse 2024 vor:

Leichte Verbesserung bei Umsatz und Ergebnis in anspruchsvollem Marktumfeld Währungsbereinigter Umsatz steigt um 1,6 Prozent auf 4,06 Milliarden Euro; berichtetes Wachstum beträgt 0,9 Prozent

Operating Income beträgt 248 Millionen Euro, Operating Income-Marge steigt leicht auf 6,2 Prozent

Netto Cashflow im Verhältnis zum Umsatz mit 2,1 Prozent weitestgehend auf Vorjahresniveau

Licht steigert Umsatz durch vollumfängliche Berücksichtigung eines Gemeinschaftsunternehmens; Elektronikumsatz sinkt durch Kundenmix und temporär verlangsamte Elektrifizierung in Europa; rückläufige Marktvolumina wesentlicher Kundengruppen beeinträchtigen Umsatz von Lifecycle Solutions

Wettbewerbsprogramm für Europa weiter ausdetailliert: rund zwei Drittel der Bruttoeinsparungen sollen über Performancehebel realisiert werden

Unternehmensausblick wird bestätigt und innerhalb der erwarteten Bandbreiten konkretisiert Die HELLA GmbH & Co. KGaA ("FORVIA HELLA") hat heute die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 (1. Januar bis 30. Juni 2024) bekanntgegeben. Demnach verbesserte sich der währungsbereinigte Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Prozent auf 4,06 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,99 Milliarden Euro); das berichtete Wachstum beträgt 0,9 Prozent. Die weltweite Fahrzeugproduktion stagnierte dagegen in den ersten sechs Monaten des Jahres; zuvor hatten Marktforschungsinstitute für diesen Zeitraum noch ein leichtes Wachstum prognostiziert. Das Operating Income beläuft sich im ersten Halbjahr 2024 auf 248 Millionen Euro (Vorjahr: 245 Millionen Euro), die Operating Income-Marge steigt leicht auf 6,2 Prozent (Vorjahr: 6,1 Prozent). Der Netto Cashflow im Verhältnis zum Umsatz liegt mit 2,1 Prozent leicht unter dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr: 2,2 Prozent), hat sich jedoch gegenüber dem ersten Quartal wie erwartet deutlich verbessert. "Wir haben uns im ersten Halbjahr bei Umsatz und Ergebnis leicht verbessert, auch der Cashflow liegt in diesem Zeitraum dank erheblicher Verbesserungen im zweiten Quartal weitgehend auf dem Niveau des Vorjahres. Zusätzlich haben wir in den letzten drei Monaten abermals technologiestarke, großvolumige Serienprojekte gewinnen können", sagt Bernard Schäferbarthold, Vorsitzender der Geschäftsführung von FORVIA HELLA. "In Summe haben wir sehr solide Resultate in einem herausfordernden Branchenumfeld erzielt. Vor allem im zweiten Quartal hat sich der Automobilmarkt weiter eingetrübt und nicht die Produktionsvolumina erreicht, die ursprünglich für diesen Zeitraum prognostiziert worden sind. Mit unserer Entwicklung in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres haben wir uns daher erneut als sehr resilient und anpassungsfähig erwiesen." Licht steigert Umsatz durch vollumfängliche Berücksichtigung des Joint Ventures Beijing Hella BHAP Automotive Lighting Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 ist der Umsatz der Business Group Licht um 3,0 Prozent auf 2,01 Milliarden Euro gestiegen (Vorjahr: 1,95 Milliarden Euro). Dies ist vorrangig auf die vollumfängliche Berücksichtigung des Gemeinschaftsunternehmens Beijing Hella BHAP Automotive Lighting seit Beginn des Geschäftsjahres zurückzuführen. Zusätzlich unterstützt wurde das Lichtgeschäft durch ein moderates Wachstum im amerikanischen und europäischen Raum, unter anderem durch neue Serienanläufe. Das Operating Income der Business Group Licht ist leicht auf 66 Millionen Euro gestiegen (Vorjahr: 64 Millionen Euro), die Operating Income-Marge liegt folglich mit 3,3 Prozent auf Vorjahresniveau. Elektronikumsatz sinkt durch Kundenmix und temporär verlangsamte Elektrifizierung in Europa In der Business Group Elektronik ist der Umsatz leicht um 1,7 Prozent auf 1,66 Milliarden Euro zurückgegangen (Vorjahr: 1,69 Milliarden Euro). Erfolgreich hat sich insbesondere das Radargeschäft entwickelt, unter anderem durch neue Serienanläufe für 77 GHz Radarsensoren im amerikanischen Markt. Beeinträchtigt wurde die Geschäftsentwicklung der Business Group jedoch vor allem durch Kunden- und Produktmixeffekte im chinesischen Markt sowie durch die temporär verlangsamte Elektrifizierung in Europa. Das Operating Income hat sich demgegenüber auf 127 Millionen Euro verbessert (Vorjahr: 109 Millionen Euro), die Operating Income-Marge steigt demnach auf 7,6 Prozent (Vorjahr: 6,5 Prozent). Rückläufige Marktvolumina wesentlicher Kundengruppen beeinträchtigen Umsatz von Lifecycle Solutions In der Business Group Lifecycle Solutions ist der Umsatz in den ersten sechs Monaten 2024 um 2,6 Prozent auf 0,54 Milliarden Euro zurückgegangen (Vorjahr: 0,55 Milliarden). Zwar hat sich infolge einer Erweiterung des Elektrik/Elektronik-Portfolios das freie Ersatzteilgeschäft in wesentlichen Ländermärkten in Europa positiv entwickelt. Demgegenüber haben weitere relevante Kundengruppen aufgrund der nachlassenden Konjunktur und des insgesamt höheren Zinsniveaus in deutlich geringerem Maße in neue Nutzfahrzeuge investiert. Das Operating Income der Business Group Lifecycle Solutions ist im Berichtszeitraum auf 63 Millionen Euro zurückgegangen (Vorjahr: 74 Millionen Euro), folglich sinkt die Operating Income-Marge auf 11,7 Prozent (Vorjahr: 13,5 Prozent). Wettbewerbsprogramm für Europa weiter ausdetailliert: Realisierung von rund zwei Dritteln der anvisierten Bruttoeinsparungen über Performancehebel Angesichts des weiter steigenden Kosten- und Wettbewerbsdrucks insbesondere im europäischen Raum hat FORVIA HELLA bereits am 16. Februar 2024 ein umfassendes Wettbewerbsprogramm bekanntgegeben. Rund zwei Drittel der bis 2028 angestrebten jährlichen Bruttoeinsparungen in Höhe von 400 Millionen Euro sollen über sogenannte Performancehebel realisiert werden. Im Fokus stehen hierbei Verbesserungen bei Produktkosten, operative Verbesserungen sowie die Verkürzung von Entwicklungszyklen und die Vereinfachung von Prozessen - etwa durch die Nutzung von Künstlicher Intelligenz. Das weitere Drittel der anvisierten Gesamteinsparungen soll über strukturelle Hebel beigesteuert werden, vorrangig durch den Abbau von Überkapazitäten sowie die Verlagerung und Bündelung von Tätigkeiten im globalen Netzwerk. Unternehmensausblick wird bestätigt und innerhalb der erwarteten Bandbreiten konkretisiert "Die Marktbedingungen werden weiterhin anspruchsvoll bleiben. Zum einen sehen wir, dass sich die globalen Produktionsvolumina im zweiten Halbjahr schlechter entwickeln werden als noch vor einigen Monaten angenommen. Zum anderen erwarten wir, dass Auswirkungen aus unserem Kundenmix, vor allem in China, sowie langsamer als erwartet anlaufende Serienprojekte bei einzelnen Kundenprogrammen in der zweiten Jahreshälfte weiter anhalten werden. Im Rahmen dieser schwierigen Branchenbedingungen bestätigen wir unseren Unternehmensausblick, präzisieren jedoch innerhalb der gegebenen Bandbreiten", sagt CEO Bernard Schäferbarthold. Demnach geht FORVIA HELLA unverändert davon aus, in 2024 einen währungs- und portfoliobereinigten Konzernumsatz zwischen rund 8,1 und 8,6 Milliarden Euro zu erwirtschaften. Für die Operating Income-Marge wird weiterhin ein Wert zwischen rund 6,0 und 7,0 Prozent prognostiziert. Sowohl für den bereinigten Umsatz als auch für die Operating Income-Marge wird nunmehr ein Wert in der unteren Hälfte der gegebenen Prognosebandbreite erwartet. Im Hinblick auf den konzernweiten Netto Cashflow im Verhältnis zum Umsatz prognostiziert FORVIA HELLA nach wie vor einen Wert von etwa 3 Prozent. Ausgewählte Finanzkennzahlen in Millionen Euro bzw. Prozent vom berichteten Umsatz für das erste Geschäftshalbjahr (jeweils 1. Januar bis 30. Juni):

H1 Geschäftsjahr 2024 H1 Geschäftsjahr 2023 Veränderung Umsatz bereinigt 4.060 3.995 +1,6% Umsatz berichtet 4.030 3.995 +0,9% Operating Income 248 245 +1,4% Operating Income

im Verhältnis zum berichteten Umsatz 6,2% 6,1% +0,1 Prozentpunkte Netto Cashflow 86 89 -3,7 Prozent Netto Cashflow

im Verhältnis zum berichteten Umsatz 2,1% 2,2% -0,1 Prozentpunkte

Der Finanzbericht für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 ist ab sofort auf der

Website der HELLA GmbH & Co. KGaA abrufbar. Hinweis: Diesen Text sowie passendes Bildmaterial finden Sie auch in unserer Pressedatenbank unter: www.hella.de/presse



