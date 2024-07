EQS-News: AMADEUS FIRE AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Die Amadeus Fire Group konnte das erste Halbjahr 2024 nach schwachem Jahresstart und bei einer deutlich herausfordernden wirtschaftlichen Lage positiv abschließen. Die Konzernumsätze stiegen zum Halbjahr um 4,3 Prozent auf 226,1 Mio. €. Im zweiten Quartal wurde das operative Konzern-EBITA im Vorjahresvergleich um 4,7 Prozent gesteigert. Zum Ende des ersten Halbjahres 2024 lag damit das operative Konzern-EBITA mit 28,9 Mio. € jedoch weiter mit 12,1 Prozent unter Vorjahr. Das Segment Weiterbildung konnte seine positive Entwicklung fortsetzten, die Ergebnisse erneut deutlich steigern und das Gruppenergebnis stützen. Hingegen ist der spezialisierte Personaldienstleistungsmarkt und damit auch Amadeus Fire in diesem Segment spürbar unter Druck. Die Einstellungsbereitschaft vieler Kundenunternehmen im Segment Personaldienstleistungen ist der rezessiven Wirtschaftslage und negativen Stimmung folgend gesunken. Zudem agieren Kandidaten in ihrer Wechselbereitschaft vorsichtiger. Bei einer rückläufigen, aber auf einem akzeptablen Niveau befindlichen Nachfrage ist der positive Abschluss von Vermittlungsprozessen im Vergleich zu den Vorjahren spürbar gehemmt. Mit Umsatzerlösen von 140,1 Mio. € zum Halbjahr wurde das Vorjahr um 1,6 Prozent leicht verfehlt, im 2. Quartal lagen die Umsätze 0,4 Prozent unter Vorjahr. Die Personalvermittlungsumsätze sanken im zweiten Quartal um 6,9 Prozent und bestätigten in der Höhe exakt das Niveau des ersten Quartals. Der Umsatz der Dienstleistung Zeitarbeit lag im zweiten Quartal 2,1 Prozent unter Vorjahr. Von den gehemmten Besetzungserfolgen bisher nicht tangiert ist die Dienstleistung Interim- und Projektmanagement mit einer erneut deutlich positiven Entwicklung (+29,3 Prozent im 2. Quartal). Der Rohertrag des Segments lag zum Halbjahr 4,8 Prozent unter Vorjahr, mit einer verbesserten Situation im zweiten Quartal (-2,2 Prozent unter Vorjahr). Die bis Mitte 2023 personell deutlich aufgebaute Vertriebsorganisation wird im Jahr 2024 mit Fokus auf eine höhere Produktivität im Wesentlichen gehalten, um in der erwarteten Marktbelebung vorhandene Chancen bestmöglich nutzen zu können. Das operative EBITA sank mit -2,6 Prozent im 2. Quartal geringfügig, nach -41,4 Prozent im 1. Quartal. Allerdings liegen die Ergebnisse des Segments Personaldienstleistungen unverändert deutlich unterhalb der eigenen Erwartungen. Unter Berücksichtigung des herausfordernden wirtschaftlichen Umfeldes und einer schwachen Branchenentwicklung jedoch in einem akzeptablen Bereich. Das Segment Weiterbildung konnte den Erfolgskurs des ersten Quartals auch im weiteren Jahresverlauf fortsetzen. Die Umsätze konnten in einem unveränderten Wachstumstempo zum Ende des ersten Halbjahres um 15,4 Prozent auf 86,2 Mio. € gesteigert werden. Wie auch zum Ende des ersten Quartals ist die Entwicklung maßgeblich auf das erneut starke Umsatzwachstum der geförderten Weiterbildungsdienstleistungen zurückzuführen. Diese konnten erneut um rund 20 Prozent gesteigert werden. Die Umsätze im Privatkundenmarkt konnten im ersten Halbjahr 2024 leicht zulegen, während die Umsatzentwicklung mit Firmenkunden unter dem Vorjahresniveau lag. Die Segmentergebnisse wurden im den ersten sechs Monaten um 17,3 Prozent gesteigert. Für den weiteren Verlauf des Jahres 2024 ist von keiner generellen Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung auszugehen. Die Konjunktur könnte sich marginal verbessern, dennoch wird die wirtschaftliche Lage weiterhin unternehmensseitig von Vorsicht und Zurückhaltung geprägt sein. In Folge der auch perspektivisch anhaltend herausfordernden wirtschaftlichen Lage, korrigiert der Vorstand seine im Geschäftsbericht 2023 getroffene Prognose. Zum aktuellen Zeitpunkt ist im Segment Personaldienstleistungen davon auszugehen, dass das gesetzte Segmentziel zum Jahresende deutlich unterschritten und das Vorjahresergebnis verfehlt wird. Obwohl die grundsätzlichen Geschäftstreiber für das Segment Personaldienstleistungen intakt sind, ist für das laufende Jahr nicht mehr mit einer deutlichen Verbesserung zu rechnen. Bei dem aktuell herrschenden niedrigen Marktniveau geht der Vorstand konservativ davon aus, dass im weiteren Jahresverlauf keinerlei Marktaufhellung einsetzen wird. Im Segment Weiterbildung lagen die Ergebnisse zum Halbjahr oberhalb der eigenen Erwartungen. Für das zweite Halbjahr wird hier mit einer anhaltend positiven Entwicklung gerechnet. Für das Geschäftsjahr 2024 senkt der Vorstand seine Prognose und erwartet nunmehr ein operatives Konzern-EBITA im Bereich von 64 bis 70 Mio. € zu erreichen nach 70 Mio. € im Vorjahr. Mit der erneuerten Prognose ist die Erwartung verbunden, im zweiten Halbjahr auf einem vergleichbaren Ergebnisniveau abzuschließen wie im zweiten Halbjahr des Vorjahres. Der vollständige Bericht ist auf unserer Homepage unter https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/finanzberichte/ veröffentlicht.



