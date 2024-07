Ab heute heißt es: alles oder nichts - go big or go home! Denn nur noch bis 12 Uhr ist die Anmeldung zum wohl spannendsten Börsenbrief der Börsenmedien AG möglich - dem Xtrem-Depot. Die Watchlist ist prall gefüllt und die ersten heißen Neuaufnahmen stehen noch diese Woche an.Geringe Renditen mit Aktien waren gestern. Das Xtrem-Depot holt mit der größtmöglichen Hebelkraft auf ausgewählte Optionsscheine das Maximum für Sie heraus. Rund 10 Scheine werden von den Börsenprofis Stefan Sommer und Timo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...