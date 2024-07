Julius Baer Group Ltd. / Schlagwort(e): Personalie

Julius Bär ernennt Stefan Bollinger zum Chief Executive Officer



23.07.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Stefan Bollinger, Partner bei Goldman Sachs, wird zum Chief Executive Officer von Julius Bär ernannt und startet anfangs 2025.

Zürich, 23 Juli 2024 - Julius Bär gab heute bekannt, dass der Verwaltungsrat nach einem umfassenden Suchprozess Stefan Bollinger zum Chief Executive Officer ernannt hat. Er wird seine neue Aufgabe bei Julius Bär spätestens am 1. Februar 2025 antreten.

Stefan Bollinger, Schweizer Bürger, ist derzeit Co-Head Private Wealth Management EMEA (PWM EMEA) bei Goldman Sachs in London. Er ist Mitglied des European Management Committee und der Global Wealth Operating Group. Unter seiner Leitung hat der Bereich PWM Europe, Middle East and Africa die verwalteten Vermögen in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt.

Stefan Bollinger hat drei Jahrzehnte Erfahrung im Bankgeschäft und an den Finanzmärkten und trug in verschiedenen Bereichen Verantwortung wie Handel, Strukturierung, Sales, Treasury und in der Vermögensverwaltung. Während seiner Laufbahn arbeitete Stefan Bollinger in Hongkong, London, Luxemburg, New York und Zürich. Er ist seit 2004 bei Goldman Sachs, 14 Jahre davon als Partner. Zuvor war er bei J.P. Morgan in London tätig. Er begann seine Laufbahn bei der Zürcher Kantonalbank.

Romeo Lacher, Verwaltungsratspräsident von Julius Bär, sagte: «Wir freuen uns sehr darauf, Stefan Bollinger bei Julius Bär willkommen zu heissen. Er verfügt über einen hervorragenden Leistungsausweis im globalen Banking und Wealth Management und war massgeblich am Ausbau der Präsenz von Goldman Sachs in Asien, Europa, dem Mittleren Osten und Afrika beteiligt. Bei Goldman Sachs hat Stefan Bollinger wichtige Geschäftsbereiche geleitet und aufgebaut, die meisten davon an der Schnittstelle zwischen Wealth Management und Kapitalmarkt. Seine Erfahrung vereint ein umfassendes Verständnis von Risiken, von Produkten und der Wertschöpfung für globale Wealth Management-Kunden auf der Grundlage von skalierbaren, auf den Kunden ausgerichteten Geschäftsmodellen. Er bringt eine einzigartige Kombination aus Führungsqualitäten, Kunden- und Menschenkenntnissen sowie fundiertem Fachwissen zu Julius Bär. Unter der Leitung von Stefan Bollinger werden wir Julius Bär als führende pure-play Privatbank bereit für die Zukunft machen und die besten Bedingungen für nachhaltiges Wachstum schaffen. Unsere Prioritäten, um dies zu erreichen, sind in allem, was wir tun, Mehrwert für Kunden und Aktionäre zu erzielen, die Stärkung und Sicherstellung eines modernen Risikomanagements und die Förderung einer Kultur der Exzellenz.»

Stefan Bollinger sagte: «Ich fühle mich geehrt, diese traditionsreiche Institution leiten zu dürfen. Ich freue mich darauf mit dem Verwaltungsrat, dem Managementteam und allen Mitarbeitenden von Julius Bär zusammenzuarbeiten, um auf den einzigartigen Stärken des Unternehmens aufzubauen und nachhaltiges Wachstum durch Kundenorientierung und hervorragendes Risikomanagement zu erzielen.»

Romeo Lacher dankte Nic Dreckmann, dem amtierenden CEO von Julius Bär: «Im Namen des Verwaltungsrates möchte ich Nic Dreckmann dafür danken, dass er in einem entscheidenden Moment die Rolle des CEO ad interim übernommen hat. Nic Dreckmann und sein Team haben ausgezeichnete Arbeit geleistet und Julius Bär in einer herausfordernden Zeit geführt, mit starkem Fokus auf unsere Kunden und auf das Erzielen solider Ergebnisse. Nic Dreckmann wird die Gruppe bis zum Eintritt von Stefan Bollinger leiten und einen nahtlosen Übergang sicherstellen. Wir freuen uns darauf, nach der Übergabe weiterhin auf Nic Dreckmann als Mitglied der Geschäftsleitung zählen zu können.»

Lebenslauf Stefan Bollinger

Stefan Bollinger ist Partner bei Goldman Sachs und seit 2019 Co-Head Private Wealth Management Europe, Middle East and Africa. Er ist in dieser Funktion Mitglied des European Management Committee, der Goldman Sachs AG Board of Directors, des Client Franchise Committee, des Conduct Committee und des New Activity Committee. Er stiess 2004 zu Goldman Sachs und ist seit 14 Jahren Partner. Bei Goldman Sachs leitete er verschiedene wichtige Geschäftsbereiche, darunter die globale Private Investor Products Group, Europe, Middle East and Africa Equities Sales, Global Sales Strats and Structuring, und er war Länderchef für die Schweiz. Während dieser Zeit war er ebenfalls Mitglied des bankweiten Finance Committee, des Asset- & Liability Committee und der Digital Strategy Group. Bevor er zu Goldman Sachs kam, arbeitete Stefan Bollinger bei J.P. Morgan in London. Er begann seine Karriere bei der Zürcher Kantonalbank.

Stefan Bollinger ist Vorsitzender des Stiftungsrates der London School of Architecture, Stiftungsrat von AllChild, einer wohltätigen Stiftung zur Förderung der sozialen Chancengleichheit und Stiftungsrat der Royal Academy of Arts in London.

Stefan Bollinger, Jahrgang 1974, ist Schweizer Bürger. Er ist CFA Charterholder, Eidg. Dipl. Finanzanalytiker & Vermögensverwalter und verfügt über einen Abschluss der Wirtschaftsschule KV Winterthur.

Kontakte

Media Relations, Tel. +41 (0) 58 888 8888

Investor Relations, Tel. +41 (0) 58 888 5256

Über Julius Bär

Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden. Unser gesamtes Handeln orientiert sich an unserem übergeordneten Ziel: Mehrwert zu schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht. Per Ende April 2024 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf CHF 471 Milliarden. Die Bank Julius Bär & Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890 zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER) kotiert und Teil des Swiss Leader Index (SLI) sind, der die 30 grössten und liquidesten Schweizer Aktien umfasst.

Julius Bär ist in 25 Ländern und an 60 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, São Paulo, Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.juliusbaer.com