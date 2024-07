Die Cintas Corporation, ein führender Anbieter von Uniformen und verwandten Dienstleistungen, zeigt bemerkenswerte Stärke am Aktienmarkt. Mit einem Momentum-Stil-Score von A und einem Zacks-Rang von #2 (Kaufen) positioniert sich das Unternehmen als vielversprechende Anlagemöglichkeit. Die Aktie verzeichnete in der vergangenen Woche einen Anstieg von 5,1% und übertraf damit die Branchenleistung. Auch längerfristig betrachtet überzeugt Cintas mit einer Kurssteigerung von 49,49% im letzten Jahr, was deutlich über der Performance des S&P 500 liegt.

Solide Wachstumsaussichten

Analysten prognostizieren für Cintas ein Gewinnwachstum von 9,3% im laufenden Geschäftsjahr, begleitet von einem Umsatzanstieg von 6,8%. Die Konsensschätzung für den Gewinn pro Aktie wurde in den letzten 60 Tagen auf 16,56 US-Dollar nach oben korrigiert, was das Vertrauen in [...]

