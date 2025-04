Cintas: Diese Hürde muss die Aktie nehmen!

Wann startet der Breakout?

Rückblick

Die Aktie des Herstellers von Arbeitsuniformen ist nach den Q2-Zahlen im Dezember abgestürzt. Mit einem Gap-Up ging es dann nach der nächsten Zahlenveröffentlichung im März nach oben. Es folgte ein steiler Ausverkauf, welcher mit einem bullischen Impuls beantwortet wurde. Mittlerweile notiert die Aktie über der 20-Tagelinie unterhalb des Widerstands bei 210 USD.

Cintas-Aktie: Chart vom 25.04.2025, Kürzel: CTAS Kurs: 208.40 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein Ausbruch über die Hürde bei 210 USD würde ein technisches Kaufsignal auslösen. Mit der nächsten Bewegung könnte das GAP von Anfang Dezember geschlossen werden.

Mögliches bärisches Szenario

Geht es mit den Kursen unter die Kerze von Donnerstag, trübt sich das bullische Szenario ein. Die nächsten Supportbereiche sind die EMAs 20/50. Geht es unter die 50-Tagelinie, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Bären das April-Tief ins Visier nehmen.

Meinung

Am 26. März überraschte der Hersteller von Berufsbekleidung mit starken Q3-Zahlen. Der Umsatz lag mit 2,61 Mrd. US-Dollar über den Analystenschätzungen von 2,58 Mrd. US-Dollar. Auch das EPS von 1,13 US-Dollar schlug die Konsenserwartungen von 1,06 US-Dollar. Cintas Entscheidung, die Übernahme der UniFirst Corporation nicht weiter zu verfolgen, hat den Fokus auf kleinere strategische Akquisitionen und Aktienrückkäufe verlagert. Die BofA startete am 10.04. die Coverage mit einem "Buy" und einem optimistischen Ziel von 250 US-Dollar. Das Kursziel der Bank of America würde ein Potenzial von 20 % versprechen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 84.15 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 537.15 Mio. USD

Meine Meinung zu Cintas ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 26.04.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in CTAS hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.