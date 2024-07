Die Henkel vz-Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld robust und konnte am jüngsten Handelstag leichte Kursgewinne verzeichnen. Mit einem Plus von 0,4 Prozent erreichte das Papier einen Stand von 82,86 Euro. Trotz der positiven Tendenz bleibt die Aktie noch unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 85,74 Euro, das Mitte Juni erreicht wurde. Analysten sehen jedoch weiteres Potenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 82,36 Euro.

Dividendenaussichten und Zukunftsprognosen

Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Experten eine Dividendenerhöhung auf 1,96 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,85 Euro darstellt. Diese Prognose unterstreicht das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Unternehmens. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 5,21 Euro je Aktie, was die [...]

