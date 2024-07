DJ Porsche Automobil Holding bestätigt Gewinnprognose Gesamtjahr

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Porsche Automobil Holding SE hat ihre Gewinnprognose für das Gesamtjahr bestätigt, auch wenn der Sportwagenhersteller, an dem die Holding beteiligt ist, seine Ziele zurückgenommen hat.

Wie die Porsche Automobil Holding mitteilte, rechnet sie für 2024 weiterhin mit einem Nachsteuergewinn von 3,5 bis 5,5 Milliarden Euro. Außerdem erwartet sie weiterhin eine Nettoverschuldung zwischen 5,0 Milliarden Euro und 5,5 Milliarden Euro.

Die Beteiligungsholding Porsche Automobil Holding SE hält nach eigenen Angaben unmittelbar 12,5 Prozent an dem Sportwagenhersteller Porsche AG. Volkswagen hält mehr als 75 Prozent des gezeichneten Kapitals an der Porsche AG. Porsche AG hält 31,9 Prozent an der Volkswagen AG.

Somit werde das Nachsteuerergebnis der Beteiligungsholding nicht nur von dem Nachsteuerergebnis der Porsche AG beeinflusst, sondern darüber hinaus auch maßgeblich vom Nachsteuerergebnis von Volkswagen.

July 23, 2024 01:08 ET (05:08 GMT)

