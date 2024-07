Das Instrument 1DD FR001400H2X4 TONNER DRON. S.A. EO-,025 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.07.2024 und ex Kapitalmassnahme am 24.07.2024

The instrument 1DD FR001400H2X4 TONNER DRON. S.A. EO-,025 EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.07.2024 and ex capital adjustment on 24.07.2024



Das Instrument LAW JP3982100004 LAWSON INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.07.2024 und ex Kapitalmassnahme am 24.07.2024

The instrument LAW JP3982100004 LAWSON INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.07.2024 and ex capital adjustment on 24.07.2024



Das Instrument C62 GG00B2R9PM06 CHARIOT LTD. LS-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 23.07.2024

The instrument C62 GG00B2R9PM06 CHARIOT LTD. LS-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 23.07.2024



Das Instrument H7K AU0000028763 PEAK MINERALS LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.07.2024 und ex Kapitalmassnahme am 24.07.2024

The instrument H7K AU0000028763 PEAK MINERALS LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.07.2024 and ex capital adjustment on 24.07.2024