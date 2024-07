The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.07.2024ISIN NameDE000NLB2526 NORDLB IS. 18/24DE000LB1DZ13 LBBW STUFENZINS 17/24DE000A1RQDH5 HESSEN SCHA.19/24DE000DG6CEK2 DZ BANK CLN E.8932NZIDBDT004C3 INTER-AMER.DEV.BK 2024US110122CM85 BRISTOL-MYERS 19/24XS1652512457 DS SMITH 17/24 MTNUSP4955MAA91 GRUPO AXO 21/26 REGSDE000A12T8B5 AAREAL BANK MTN S.244AU3FN0049128 A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLRMTNUSU9225LAB63 VISTA OUTD. 21/29 REGSUS78016EZH34 ROYAL BK CDA 22/24 MTNXS2365265003 HOR.GAL.FIN. 21/24 MTNDE000DD5A3B9 DZ BANK CLN E.10307DE000DD5AZJ8 DZ BANK CLN E.10179DE000DW6C7B7 DZ BANK IS.A2166DE000DG6CTP9 DZ BANK CLN E.9379CA459058HA44 WORLD BANK 19/24 MTNDE000HLB5D89 LB.HESS.THR.CARRARA07L/17