Erste externe Kapitalerhöhung für Cloud-Betreiber nach 10 Jahren am Markt

Gcore, globaler Anbieter von KI-, Cloud-, Netzwerk- und Sicherheitslösungen, gibt heute bekannt, eine Series-A-Finanzierung in Höhe von 60 Millionen US-Dollar von institutionellen und strategischen Investoren erhalten zu haben. Die Gelder investiert Gcore strategisch in seine Technologie, einschließlich modernster KI-Server mit NVIDIA-GPU, um KI-gestützte Innovationen voranzutreiben. Das Ziel von Gcore ist, fortschrittliche KI-Lösungen zu liefern, die die Effizienz von Cloud-Ressourcen verbessern und die Datensouveränität gewährleisten. Unter der Führung von Wargaming und mit Beteiligung von Constructor Capital und Han River Partners ist dies die erste externe Kapitalerhöhung des Unternehmens seit seiner Gründung vor mehr als zehn Jahren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240722843197/de/

Gcore, the global edge AI, cloud, network, and security solutions provider (Graphic: Business Wire)

"Boomender Markt und einzigartiges Werteversprechen"

Andre Reitenbach, CEO von Gcore, sagt: "Wir stehen an der Schwelle zu einer KI-Revolution, die die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, verändern wird. Gcore ist perfekt positioniert, um die Welt mit KI zu verbinden, überall und jederzeit, indem es innovative KI-, Cloud- und Edge-Lösungen anbietet. Die wachsende Nachfrage nach KI-Infrastruktur sowohl von größeren Unternehmen als auch von KMUs unterstreicht die Bedeutung dieser Investition. Wir freuen uns über die Unterstützung von Investoren wie Wargaming, Constructor Capital und Han River Partners, da wir damit unser umfangreiches Netzwerk von KI-Servern ausbauen und die von uns angebotenen leistungsstarken Edge-Services verstärken können."

Sean Lee, Chief Corporate Development Office von Wargaming, sagt: "Gcore ist seit über zehn Jahren unser Partner und hilft uns dabei, Hunderte von Millionen Spielern weltweit zu erreichen. Wir freuen uns sehr, das Unternehmen dabei zu unterstützen, KI-Modelle mit hoher Geschwindigkeit überall auf der Welt zu trainieren und zu analysieren."

Matthias Winter, Managing Partner von Constructor Capital, sagt: "Gcore ist ein führendes Unternehmen im Bereich KI-IaaS, ein boomender Markt mit jährlichen Wachstumsraten von über vierzig Prozent. Wir glauben an Gcores einzigartiges Leistungsversprechen als Komplettanbieter, der ein breites Spektrum an Edge-Lösungen, einen hohen Automatisierungsgrad, attraktive TCO, extrem niedrige Latenzzeiten und ein erfahrenes Management-Team bietet. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Reise in den kommenden Jahren."

Christopher Koh, Managing Partner von HRZ, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, in Gcore zu investieren, da das Unternehmen einen zukunftsweisenden Ansatz für eine globale KI-Infrastruktur mit geringer Latenzzeit und innovativen KI-Lösungen verfolgt. Wir sind besonders beeindruckt von Gcores Führungsrolle im APAC-Raum, der Zusammenarbeit mit Weltklasse-Partnern und der strategischen Ausrichtung auf aufkommende KI-Möglichkeiten in der Region."

Weltweiter Zugriff für diverse Kunden

Zu den Kunden von Gcore gehören öffentliche Einrichtungen, Telekommunikationsunternehmen und globale Konzerne, die ihre Edge-Workloads dem ausgedehnten Netzwerk mit einer starken Präsenz in Schwellenländern und bewährten Cloud-Fähigkeiten bei KI-Training und -Inferenz anvertrauen. Gcore bedient Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen, darunter Medien und Unterhaltung, Gaming, Technologie, Finanzdienstleistungen und Einzelhandel.

Die Cloud-Infrastruktur von Gcore, wurde speziell für den Edge-Bereich entwickelt und ermöglicht sowohl das Training großer Sprachmodelle (LLMs) als auch die Inferenz von KI-Anwendungen in der Edge. Sie bietet laut Bloomberg Intelligence eine Marktchance von mehr als 200 Mrd. US-Dollar. Ermöglicht wird dies durch das globale Netzwerk von Gcore mit über 180 Edge-Knoten auf sechs Kontinenten, verteilt auf mehr als 25 Cloud-Standorten, mit einer Gesamtnetzwerkkapazität von über 200 Tbps.

Über Gcore

Gcore ist ein führender international tätiger Anbieter von Public Cloud und Edge Computing, KI, Content Delivery (CDN), Hosting und Security-Lösungen. Mit Hauptsitz in Luxemburg und mehr als 600 Mitarbeitenden bietet das Unternehmen seine Produkte weltweit an. Gcore betreibt seine eigene globale IT-Infrastruktur auf sechs Kontinenten und verfügt über eine der besten Netzwerkleistungen in Europa, Afrika und Lateinamerika mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von 30 ms. Das Netzwerk besteht aus mehr als 180 Präsenzpunkten auf der ganzen Welt in zuverlässigen Tier IV- und Tier III-Rechenzentren mit einer Gesamtkapazität von mehr als 200 Tbps.

Über Wargaming

Wargaming ist ein preisgekrönter Entwickler und Publisher von Online-Spielen mit Hauptsitz in Nikosia, Zypern. Wargaming ist seit 1998 aktiv und hat sich zu einem der führenden Unternehmen der Spieleindustrie mit 15 Niederlassungen auf der ganzen Welt entwickelt, darunter Studios in Chicago, Prag, Shanghai, Tokio, Vilnius, Kiew und Guildford. Millionen von Spielern genießen die Titel von Wargaming auf allen wichtigen Spieleplattformen. Zu unseren Vorzeigeprodukten gehören die Free-to-Play-Hits World of Tanks, World of Warships und World of Tanks Blitz.

Über Constructor Capital

Constructor Capital ist ein globaler, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierender Risikokapitalfonds, der sich auf junge Startups im Software- und Technologiesektor spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet Finanzinvestitionen, Mentoring und strategische Unterstützung für innovative Unternehmen, die sich auf skalierbare Produkte auf der Grundlage von Forschung und Wissenschaft konzentrieren. Constructor Capital ist vor allem in den Sektoren Softwaretechnologie, Deep Technology und Education Technology tätig.

Über Han River Partners

Han River Partners (HRZ) ist eine global ausgerichtete Risikokapitalgesellschaft mit Schwerpunkt auf dem Korea-Graphen, die sich im Wesentlichen auf transformative Möglichkeiten konzentriert, die sich durch bahnbrechende technologische Innovationen ergeben.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240722843197/de/

Contacts:

Pressekontakt

pr@gcore.com