Die SAP-Aktie dürfte nach Quartalszahlen vor einer neuen Rallye stehen. Denn das Zahlenwerk fiel überraschend positiv aus und die Dividende könnte kräftig erhöht werden. Welchen Wermutstropfen es gibt und was Anleger jetzt tun sollten. Am Montagabend nach Börsenschluss präsentierte SAP seine Quartalszahlen. Und die fielen gut aus: SAP mit starken Quartalszahlen - Aber Wermutstropfen So stieg der Umsatz im zweiten Quartal um 10 Prozent auf 8,29 Milliarden ...

