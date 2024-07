Eine Triebwerksstörung hält das Arbeitstier der Raumfahrtindustrie derzeit am Boden. Der Fall macht deutlich, wie sehr die USA auf diese Rakete angewiesen sind. Die Falcon 9 von SpaceX ist eine der sichersten und am meisten genutzten Raketen der Welt. Für den Moment aber bleibt sie am Boden: Aufgrund einer seltenen Triebwerksstörung hat die US-Luftfahrtbehörde FAA am 11. Juli eine Untersuchung eingeleitet und dabei veranlasst, alle Falcon 9-Flüge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...