Nach der starken Gegenbewegung zu Wochenbeginn gibt es bei Siemens Energy nun erneut gute Nachrichten. Der Energietechnikkonzern konnte gemeinsam mit dem spanischen Unternehmen Dragados Offshore einen Milliarden-Auftrag an Land ziehen. Die Aktie legt im frühen Handel am Dienstag weiter zu.Siemens Energy und Dragados haben den Zuschlag für den Bau eines neuen Converter-Systems für das Offshore-Netzanschluss-Projekt LanWin3 in der deutschen Nordsee erhalten. Bei dem Auftrag des Übertragungsnetzbetreibers ...

