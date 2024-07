© Foto: Nati Harnik/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Berkshire Hathaway hat zum ersten Mal seit viereinhalb Jahren seine gigantische Bank-of- America-Beteiligung reduziert. Die Aktie hatte im bisherigen Jahresverlauf einen Run.Die Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett hat 33,9 Millionen Aktien der Bank of America für fast 1,5 Milliarden US-Dollar in separaten Verkäufen am Mittwoch, Donnerstag und Freitag zu einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 43,56 US-Dollar verkauft, wie aus einer behördlichen Einreichung hervorgeht. Es war das erste Mal seit dem vierten Quartal 2019, dass Berkshire Hathaway den Anteil reduziert hat. Dennoch bleibt die Bank of America nach Apple die zweitgrößte Aktienposition von Berkshire, die 999 Millionen …