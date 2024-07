DJ KKR will bei Eni-Biospritsparte einsteigen - Wert bis zu 12,5 Mrd Euro

Von Christian Moess Laursen

ROM (Dow Jones)--Eni will KKR eine Minderheitsbeteiligung seiner Tochtergesellschaft Enilive verkaufen. Der italienische Energieriese vereinbarte laut eigenen Angaben mit der US-Investmentfirma eine befristete Exklusivitätsvereinbarung über eine mögliche Beteiligung an dem auf Biokraftstoffe spezialisierten Tochterunternehmen.

In der Vereinbarung geht es um den Verkauf eines Anteils von 20 bis 25 Prozent an Enilive zu einer Gesamtbewertung für das Unternehmen zwischen 11,5 und 12,5 Milliarden Euro. Damit die Beteiligung zustande kommt, müssen sich beide Seiten noch auf einen endgültigen Vertrag einigen.

Das Vorhaben passt zur Strategie des "Satellitenmodells" von Eni, mit der Energiewende verbundene Sparten zu entwickeln und ihnen dann einen Zugang zu den Kapitalmärkten zu verschaffen, so dass sie ihr eigenes Wachstum auch mit Hilfe von Fremdfinanzierungen stemmen können. Ein Beispiel dafür war im vergangenen Dezember der Verkauf von 9 Prozent an Plenitude für 700 Millionen Euro an den Investor Energy Infrastructure Partners.

July 23, 2024

