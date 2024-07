Dresden, Deutschland (ots/PRNewswire) -Morpheus Space, ein führender Anbieter für Satellitenmobilität, eröffnet eine Produktionsstätte zur Massenfertigung von Raumfahrtsystemen am 23. Juli 2024 in Dresden.Die neue Fabrik ist im ersten Schritt zunächst für die Herstellung von 100 Einheiten pro Jahr des GO-2 Antriebssystems aufgesetzt. GO-2 ist das neue elektrische Antriebssystem der zweiten Generation von Morpheus Space, welches die weltweit hohe Nachfrage nach mehr Mobilität im All durch die steigende Anzahl von Satellitenmissionen in unseren Umlaufbahnen bedienen soll.GO-2 wurde entwickelt, um die Mobilitätsherausforderungen der Raumfahrtindustrie zu bewältigen. Es ist ein zuverlässiges, modulares Feldemissions-Antriebssystem (FEEP), das ununterbrochene Mobilität während der gesamten Missionsdauer bietet."Eines der größten Probleme, mit denen Satellitenbetreiber heute konfrontiert sind, ist der begrenzte Vorrat an verfügbaren Antriebssystemen. Wir beabsichtigen, die Produktion des GO-2 ausreichend zu skalieren, um diese wachsende Nachfrage zu decken", sagt Kevin Lausten, Präsident von Morpheus Space. "Mit einem erschwinglicheren und leichter verfügbaren Antriebssystem, das alle erforderlichen Manöver ermöglicht, angefangen von der ersten Umlaufbahn bis hin zum Wiedereintritt in der Erdatmosphäre, stellt unser GO-2 einen wichtigen Fortschritt für die Branche dar."Martin Kelterer, COO von Morpheus Space, verantwortlich für die Produktion, betont: "Die Produktion hat die Aufgabe, der wachsenden weltweiten Nachfrage nach unseren effizienten elektrischen Antriebssystemen gerecht zu werden. Die Qualität der Produktionsprozesse ist dabei von höchster Bedeutung, um zuverlässige und effiziente Produkte an unsere Kunden zu liefern."Daniel Bock, CEO und Mitgründer von Morpheus Space, sprach kürzlich auf der Münchner Sicherheitskonferenz über die wachsende Bedeutung der Mobilität bei Missionen im niedrigen Erdorbit. Unter seiner Führung hat Morpheus Space unter anderem eine 28 Millionen US-Dollar Series-A Finanzierungsrunde (https://dot.la/morpheus-space-factory-funding-2658207807.html) abgeschlossen. Zu den namenshaften Investoren gehören unter anderem Airbus Ventures und Alpine Space Ventures, welcher vom NATO-Innovationsfonds unterstützt wird."Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und ein zu hoher Treibstoffverbrauch waren lange genug Probleme in der Raumfahrt", betont Daniel Bock. "Wir möchten gerne den massenhaften Einsatz unseres GO-2 Antriebsystems sehen, um leistungsfähigere und nachhaltigere Möglichkeiten zur Navigation von Satelliten in unsere Umlaufbahnen zu schaffen."contact@morpheus-space.comMedienkontakt:contact@morpheus-space.comSeit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2018, hat Morpheus Space den Aufstieg von einer forschungsorientierten Unternehmung zu einer richtungsweisenden kommerziellen Kraft vollzogen. Die Erfolge des Unternehmens umfassen Antriebssystemtests auf Nanosatelliten, erfolgreiche Kollisionsvermeidungsmanöver im Weltraum und zahlreiche Softwareinnovationen im Bereich der Raumfahrtmobilität. Diese Leistungen unterstreichen Morpheus Space's Bestreben, ständig die Grenzen des Möglichen und Normen zu verschieben, um eine sicherere und zugänglichere Zukunft der Raumfahrt zu ermöglichen.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/morpheus-space-eroffnet-die-neue-produktionsstatte-fur-satellitenantriebe-reloaded-in-dresden-um-die-verfugbarkeit-des-elektrischen-antriebssystems-go-2-erheblich-zu-vergroWern-302203647.htmlOriginal-Content von: Morpheus Space, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175761/5828676