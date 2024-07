Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche waren die Bewegungen an den Rentenmärkten ebenso gering wie der Newsflow, so die Analysten der DekaBank.Von der EZB habe es keine nennenswerten Impulse gegeben. Sie wiederhole weiterhin ihr Mantra der Datenabhängigkeit ihrer Entscheidungen. Sofern es keine massiven Aufwärtsüberraschungen bei den Inflations- und Lohndaten gebe, dürfte es zu der zu 80% eingepreisten nächsten EZB-Leitzinssenkung im September kommen. Auch bei der FED stünden die Zeichen auf Leitzinssenkung im September, wie die jüngsten Aussagen der Notenbank signalisiert hätten, wenngleich letzte Woche überraschend gute Einzelhandelsumsätze und Baudaten gemeldet worden seien. Die Zinsdifferenz zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen habe sich zuletzt stabilisiert, auch dank der Wiederwahl der Vorsitzenden des französischen Parlaments, die Mitglied in Macrons Partei "Renaissance" sei. (Märkte im Fokus vom 22.07.2024) (23.07.2024/alc/a/a) ...

