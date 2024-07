Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Madeleine Ronner, Fondsmanager bei DWS.Der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten habe sich im Juni fortgesetzt. Das Thema künstliche Intelligenz sei allgegenwärtig geblieben und habe insbesondere die Aktienkurse von Technologieunternehmen befeuert, was maßgeblich zum allgemeinen Marktanstieg beigetragen habe. Der Industriesektor habe sich angesichts mehrerer Anzeichen einer sich weiter abschwächenden US-Wirtschaft schlechter als der Gesamtmarkt entwickelt. Die PMIs für das Verarbeitende Gewerbe in den USA hätten sich im Juni weiter auf 48,5 verschlechtert, wobei sich die Auftragseingänge leicht erholt hätten. ...

