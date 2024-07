Berlin, Wien und Winterthur, Schweiz (ots/PRNewswire) -ADONIS 16.0 bringt zahlreiche neue Funktionen, die die Prozesseffizienz erhöhen und die GPM-Zusammenarbeit stärkenDie BOC Group veröffentlicht ein neues Release der GPM-Suite ADONIS, ADONIS 16.0, das die Möglichkeiten im Geschäftsprozessmanagement (GPM) entscheidend erweitert. Mit dieser jüngsten Version werden zahlreiche, mit Spannung erwartete Funktionen bereitgestellt, die das GPM-Erlebnis für alle User noch weiter verbessern.Wichtige Neuerungen im Überblick:- Optimierte Web-Administration: Benutzer:innen können ihre Umgebungen jetzt noch schneller und effizienter konfigurieren, da sämtliche Einstellungen direkt im Browser verfügbar sind.- Individuell anpassbares Metamodell: Attribute, Felder und Hilfetexte lassen sich problemlos an die spezifischen Geschäftsanforderungen anpassen, was ein personalisiertes GPM-Erlebnis ermöglicht.Darüber hinaus fördert ADONIS 16.0 die Zusammenarbeit, indem es häufig genutzte Prozessmodelle anzeigt, das kollektive Anwenderwissen fördert und nutzt und tiefe Einblicke in das Tool bietet. Die verbesserte Dokumentation erweitert das Prozesswertnetzwerk, erschließt neue Szenarien und involviert ein noch breiteres Spektrum an Stakeholdern. Das neueste Release unterstützt zudem neue Anwendungsfälle wie strategisches Prozessmanagement und Business Continuity Management (BCM).Zu den UX/UI-Verbesserungen zählen intuitive Thumbnails, Detailbeschreibungen und eine verbesserte Barrierefreiheit, die eine nahtlose Navigation und ein benutzerfreundliches Erlebnis unterstützen."Mit ADONIS 16.0 setzen wir einen neuen Maßstab für personalisiertes und exzellentes GPM", ist Tobias Rausch, ADONIS Produktmanager bei der BOC Group überzeugt. "Dieses jüngste Release bietet Unternehmen außergewöhnliche Möglichkeiten zur Individualisierung und Zusammenarbeit, um ihre GPM-Initiativen voranzubringen."Einen detaillierten Einblick in das neueste Release finden Sie auf der BOC Group Website.Die BOC Group empfiehlt alle Interessierten, ADONIS 16.0 mit der kostenlosen ADONIS:Community Edition auszuprobieren.Über BOC GroupBOC Group entwickelt und vertreibt modernste Unternehmensmodellierungssoftware in den Bereichen GPM, EAM und GRC für ein effektives und umfassendes Unternehmensmanagement im digitalen Zeitalter. Unsere Tools basieren auf Interkonnektivität. Sie lassen sich frei an Ihre Bedürfnisse anpassen und können mit einer breiten Palette von Ökosystemanwendungen zusammenarbeiten.Zu den weltweiten Kunden von ADONIS gehören Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, Rewe, Telefonica und viele andere.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2466100/BOC_Logo.jpggerhard.schweng@boc-group.comalexander.klaehn@boc-de.comsandro.gerussi@boc-ch.comKontakte:BOC ÖsterreichMag. Gerhard SchwengMarket Development Manager+43-1-905 10 81-0gerhard.schweng@boc-group.comBOC DeutschlandAlexander KlähnSales Manager+49-(0)30-2269-2523alexander.klaehn@boc-de.comBOC SchweizSandro GerussiBusiness Development Manager+41-52-26 03 75-0sandro.gerussi@boc-ch.com View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/adonis-16-0-neuer-maWstab-fur-personalisiertes-geschaftsprozessmanagement-302202848.htmlOriginal-Content von: BOC Products & Services, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099441/100921683