Die ablenkbare Spitze des DRIVEWIRE 24 ermöglicht eine leistungsstarke Navigation von Kathetern und Geräten bei neurologischen und peripheren vaskulären Eingriffen

Rapid Medical, ein führender Entwickler fortschrittlicher endovaskulärer Geräte, gibt die ersten Eingriffe in den USA mit der bahnbrechenden ablenkbaren Zugangsplattform DRIVEWIRE 24 auf der 21. Jahrestagung der Society of NeuroInterventional Surgery (SNIS) 2024 bekannt. Mit aktiver Technologie artikuliert DRIVEWIRE eine breite Palette von Kathetern für den direkten Zugang zu endovaskulären Stellen.

DRIVEWIRE 24 redefines interventional access by providing an active deflectable tip that controls and steers a range of catheters directly to the target vessels. Whereas conventional access devices are reactive and rely on external forces to reach their target, DRIVEWIRE's active technology selects turns on-demand and handles the complexity of navigating the vascular highway with ease. (Graphic: Business Wire)