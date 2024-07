Für die Aktie des Autoherstellers Porsche läuft es schon länger nicht ganz so rund. Und auch am Dienstag verzeichnete der Konzern ein Minus an den Börsen, nachdem der Konzern seine Prognose korrigieren musste. Was bedeutet das für Anleger? Schon im frühen Handel am Dienstag bei Tradegate stand für die Aktie des Automobilherstellers Porsche ein Minus von über vier Prozent an der Börse zu Buche - bei Xetra waren es kurz nach Handelsstart schon fast ...

