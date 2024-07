Für das zweite Quartal erwartet mwb research für MTU ein deutliches Umsatzwachstum, das sich von 8 % im ersten Quartal auf rund 16 % im zweiten Quartal beschleunigen dürfte, vor allem dank einer robusten Entwicklung in Commercial MRO bei verminderten Lieferkettenproblemen. Für das OEM-Geschäft wird aufgrund von Kürzungen der Auslieferungsziele bei Airbus und Boeing mit einer bescheideneren Wachstumsrate von rund 6 % im Jahresvergleich gerechnet. Während sich die bereinigten EBIT-Margen in beiden Geschäftsbereichen leicht verbessern dürften, könnte die Gesamtmarge der Gruppe aufgrund des zunehmenden Gewichts des margenschwächeren MRO-Geschäfts leicht zurückgehen, sollte aber immer noch im Einklang mit der Prognose für das Geschäftsjahr 24 von über 12 % stehen. Die langfristigen Wachstumsaussichten bleiben überzeugend, unterstützt durch einen soliden Auftragsbestand an Verkehrsflugzeugen und eine starke Nachfrage im MRO- und Aftermarket-Geschäft. mwb researchs Analysten erhöhen ihre Schätzungen und kommen zu einem neuen Kursziel von EUR 278,00 (alt: EUR 252,00). KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/MTU%20Aero%20Engines%20AG