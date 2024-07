Bis in den Bereich um 1,50 Euro war die Cherry-Aktie Anfang April abgestürzt, nachdem sich die Hoffnungen auf eine Trendwende erneut in Luft aufgelöst hatten und die Ziele für 2023 klar verfehlt worden waren. Frische Vorab-Zahlen für das zweite Quartal, die am gestrigen Donnerstag über die Ticker liefen, sorgen nun für neue Hoffnungen. Eine am heutigen Freitag gemeldete Trennung vom Finanzvorstand wirft aber neue Fragen auf.

Quelle

...

Den vollständigen Artikel lesen ...