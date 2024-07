© Foto: Schoening - picture alliance



Um 15 Prozent sind die Vorzüge von Sartorius am vergangenen Freitag gefallen. Jetzt hat nach dem Crash ein hochrangiger Insider zugeschlagen.Wie aus Unterlagen an die Börsenaufsichtsbehörde hervorgeht, hat ein Mitglied des Aufsichtsrates bereits am Freitag zugeschlagen und den starken Preisrückgang sowohl der Vorzüge als auch der Stammaktien des Laborausstatters genutzt, um sein Engagement zu verstärken. Aufsichtsratsmitglied kauft den Crash In den Sartorius-Vorzügen schlug Lothar Kappich zu einem Preis von 209,20 Euro zu und kaufte insgesamt 200 Aktien mit einem Gesamtwert von 41.840 Euro. Bei den Stammaktien engagierte er sich in mehreren Tranchen, wodurch sich ein Mittelkurs von 173,35 …