23.07.2024 / 10:26 CET/CEST

Unternehmen: CeoTronics AG

ISIN: DE0005407407



Anlass der Studie: Adhoc: Auftragsabruf, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen

seit: 23.07.2024

Kursziel: EUR 8,11

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: Keine

Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

SmG-Losabruf durch Bundeswehr für 2025 verbleibt auf 2024er Rekordniveau

Die CeoTronics AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat am 15.7.2024 vermeldet, dass der zweite SmG (Sprechsatz mit Gehörschutz)-Losabruf "2025" der Bundeswehr 30.000 Soldaten- und FührungsPTTs umfassen wird. Dies entspricht der für 2024 georderten Menge. Die Mindestabnahmemenge des bis 2030 ausgelegten SmG-Rahmenvertrages ist damit bereits nach zwei Jahren erreicht. In unseren Augen erhöhen die Bestellvolumina der ersten beiden Jahre die Wahrscheinlichkeit, dass die Bundeswehrbestellungen die Mindestmenge von 60.000 Einheiten deutlich übertreffen werden. Wir belassen unsere Umsatzerwartungen zunächst unverändert. Wir rechnen in unserer Planung weiterhin mit einem Gesamtabruf von 120k Einheiten, die vertraglich fixierte Maximalmenge liegt bei 191k Einheiten. Im Vergleich mit den beiden börsennotierten Wettbewerbern Bittium und INVISIO ist die CeoTronics-Aktie sehr günstig - trotz des stärkeren Wachstums.



Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 8,11. Unsere Empfehlung lautet weiterhin "Kaufen".



